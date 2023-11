Mais de 37% de vítimas de crime no Acre dizem não confiar na Polícia Militar

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Uma pesquisa produzida pela Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), sobre a sensação de segurança da população de Rio Branco levantou o questionamento sobre a confiança da população da capital acreana em relação à algumas instituições públicos, incluindo polícias, Tribunal de Justiça e o próprio Ministério Público. O estudo é assinado pelo promotor de justiça, Rodrigo Curti, responsável pela análise dos dados.

Foram entrevistadas 385 pessoas, em que 206 serão do gênero feminino, pois as mulheres representam 53.6% dos entrevistados, e 179 do gênero masculino, que correspondem a 46,6%. A amostra foi obtida considerando um nível de confiança de 95% e margem de erro de 5%.

Relacionando a ocorrência de crimes com as pessoas que não confiam ou são neutras (indiferentes) às polícias, 33,6% dos que sofreram algum tipo de crime relataram que não confiam na Polícia Civil, caso sejam consideradas as pessoas neutras (indiferentes) o percentual é de 60,1%, para a Polícia Militar, dos que foram vítimas, 37,1% disseram não confiar e de igual modo, considerando os indiferentes, o resultado é de 64,3% das vítimas e 22,4% afirmaram não confiar na Polícia Federal, considerando os neutros chega-se a 41,3%.

Já no caso do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), 14% disseram que não têm nenhuma confiança e 12,2% têm pouca, o que significa que 26,2% dos entrevistados não confiam na instituição. As pessoas que confiam somam 17,1% e as que confiam totalmente, 35,1%, ou seja, 52,2% têm confiança no Ministério Público.

Também foi perguntado aos entrevistados qual o nível de confiança no Tribunal de Justiça do Acre – TJAC. Cerca de 13,0% não têm nenhuma confiança no órgão e 12,5% disseram que confiam pouco. Os que confiam e confiam totalmente são 17,9% e 30,9% respectivamente, juntos representam 48,8% de confiança. O Tribunal de Justiça é órgão de segunda instância do judiciário, sua atuação está pautada na garantia da paz social.