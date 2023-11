Aberto edital para certificação de servidores dispostos ao cargo de diretor de escola

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Os diretores das escolas públicas são escolhidos por meio de votação dos servidores, pais e alunos da instituição de ensino. O que pouca gente sabe é que professores e demais funcionários para concorrer ao cargo, precisam passar por um processo de capacitação, com aprovação mínima e exame final a certificação.

Nesta terça-feira, 7, a Secretaria Estadual de Educação lançou o edital para inscrições ao processo de certificação. Conforme o documento, para poder concorrer ao cargo de diretor, é preciso aprovação mínima de 60% (sessenta por cento) e fazer o exame final presencial de aprovação mínima de 70% (setenta por cento).

O governo estabelece ainda como critérios, que o professor ou servidor precisa fazer parte do quadro efetivo de pessoal dos profissionais da educação com, no mínimo, 3 (três) anos de vínculo funcional; ter licenciatura plena, no caso de professores; licenciatura plena ou formação de nível superior na área de administração pública, administração escolar ou processos escolares, no caso de servidores não-docentes; não se encontrar em período de estágio probatório, exigido em lei e não ter sido condenado ou sofrido qualquer espécie de penalidade administrativa em sindicância ou processo administrativo disciplinar, nos últimos 5 (cinco) anos.

Os professores e servidores não-docentes interessados em participar do processo de certificação deverão preencher Ficha de inscrição e anexar documentos, a partir das 8h do dia 07 de novembro até as 23h59min do dia 20 de novembro de 2023, por meio da internet, no link https://forms.gle/zPneKsyAA8hfRfkK6.

Veja abaixo o edital completo: