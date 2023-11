Seis profissionais do Mais Médicos são alocados para chegar ao Acre pelo SUS

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Mais Médicos terá mais 3,4 mil profissionais em atuação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 1.309 cidades em todas as regiões do Brasil. A partir desta segunda (06), médicos intercambistas e brasileiros formados no exterior, selecionados pelo programa, começam o Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv).

Do total, 6 profissionais estão selecionados para atuar no Acre, um dos estados com menor número de médicos comtemplados nesta leva, ficando atrás de Paraíba (2) e Alagoas (5). Depois do Acre, aparece o estado de Rondônia, contemplado com 11 profissionais médicos.

O curso, presencial e obrigatório antes do início das atividades nos municípios, acontecerá simultaneamente em São Paulo (SP), Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG), com encerramento previsto para dezembro. Os novos profissionais irão se juntar aos 21 mil médicos em atuação atualmente pelo programa.

Segundo a Agência Gov, a prioridade é garantir assistência e acesso à saúde para a população em municípios de maior vulnerabilidade social, regiões de fronteira e vazios assistenciais, na região da Amazônia Legal e periferias das grandes cidades.

Em 2023, o Mais Médicos também bateu recorde de inscrições de brasileiros formados no país – mais de 34 mil no primeiro edital – um número inédito. As vagas não preenchidas por esses profissionais, com prioridade na seleção, são ocupadas por brasileiros formados no exterior e em seguida, médicos estrangeiros formados em outros países.

Ao final do curso, os 1.038 médicos que fizerem a capacitação em Salvador serão designados para municípios das regiões Nordeste, Norte e do estado do Espírito Santo. Já os 1.107 médicos que farão o curso em Belo Horizonte serão encaminhados para os estados do Centro-Oeste, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Finalmente, os 1.291 médicos que frequentarem o treinamento em São Paulo serão enviados para cidades da região Sul e do estado de São Paulo. Ao todo, são 3.430 médicos brasileiros com diploma do exterior e 6 estrangeiros.

Os profissionais em treinamento terão 160 horas de aulas de legislação, atribuições e funcionamento do SUS, ações de escopo da Atenção Primária à Saúde, protocolos clínicos de atendimentos definidos pelo Ministério da Saúde e Código de Ética Médica, além dos protocolos e diretrizes específicos do estado e município de atuação do médico.

Fonte: Ministério da Saúde (MS)