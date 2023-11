Casa lotérica é roubada e prejuízo pode ultrapassar os R$ 100 mil no interior do Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Na cidade de Brasiléia, uma casa lotérica localizada em uma galeria comercial, na avenida Rui Lino, foi invadida na madrugada desse domingo, 5, por criminosos que tiveram acesso ao cofre do estabelecimento, levando uma quantia que pode ultrapassar os R$ 100 mil.

Segundo noticiado pelo portal O Alto Acre, os ladrões tiveram acesso à casa lotérica sem quebrar uma parede ou porta e, após o crime, eles destruíram as câmeras de segurança do local.

O caso inicialmente foi comunicado à Polícia Federal, mas somente no decorrer do dia, a Polícia Civil do município foi informada que o caso seria de sua responsabilidade, uma vez que a casa lotérica é particular e não é uma ‘agência bancária’ no âmbito federal.