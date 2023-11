Alertas de desmatamento caem de mais de 70% no Acre em dez meses, segundo análise do Cigma

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Análise de dados do sistema de alerta Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) feita pelo Centro Integrado de Geoprocessamento Ambiental (Cigma), órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente (Sema), indica que o Acre apresentou uma redução de 71% nos alerta de desmatamento emitidos de janeiro a outubro 2023, se comparado com o mesmo período do ano passado.

Divulgado neste fim de semana pela Agência de Notícias do acre, o estudo que compreende o período de 1º de janeiro a 27 de outubro 2023 aponta que o Acre registrou um acúmulo de 141,03 km², o que representa uma redução de 71% nos alerta de desmatamento emitidos, em comparação com o mesmo período de 2022, quando foram 484,49 km².

Ainda de acordo com a análise do Cigma, também houve redução no mês de outubro. De 1º a 27, o estado acumulou 34,24 km² 41% a menos que em 2022 quando havia sido desmatada uma área de 57,91 km².

A secretária de Meio Ambiente, Julie Messias, explicou que os resultados são positivos, mas que a atuação conjunta com os órgãos, além do apoio da sociedade, são de grande importância para que as ações avancem e haja consciência por parte da população.

“A união dos órgãos é fundamental para que os resultados cheguem e não podemos esquecer que estamos passando por um período crítico de seca, não só no Acre, mas em toda a Amazônia. Estamos em uma força-tarefa, com os nossos técnicos em campo com ações contínuas. Várias secretarias, cada uma em sua área de atuação, sem medir esforços”, frisou.

Redução de focos de queimadas

O Acre reduziu em 41% o número de focos de queimadas em 10 meses de janeiro a outubro de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o Cigma, em dados baseados no Programa Queimadas (BDQueimadas), do Inpe.

O estudo mostra que, de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2022, o número de focos de queimadas havia sido de 10.908, já em 2023, no mesmo período analisado, foram 6.398 focos.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.