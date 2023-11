Prefeitura entrega R$ 1 milhão em equipamentos agrícolas aos produtores de Marechal Thaumaturgo no aniversário do município

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Como parte da programação de aniversário de 31 anos de emancipação política de Marechal Thaumaturgo, a prefeitura entregou neste final de semana, aos produtores rurais do PAE Triunfo Porongaba, kits agrícolas no valor de R$ 1 milhão.

Ao lado da vice-governadora Mailza Assis, do deputado federal Zezinho Barbary, dos deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues e Edvaldo Magalhães, o prefeito Valdelio Furtado fez a entrega de kits de casa de farinha, roçadeiras, botes de alumínio, motores, moendas e plantadeiras.

“Somos gratos as ex-deputadas Jéssica Sales e Perpétua Almeida por este recurso. E também agradeço a parceria com a bancada federal, estadual e o Governo do Estado, em nome da vice-governadora Mailza, para que possamos continuar proporcionando esses benefícios aos nossos produtores rurais”, agradeceu o prefeito Valdelio Furtado, destacando que desde o início da gestão, a prefeitura investiu mais R$ 5 milhões em equipamentos agrícolas.

Além da entrega de kits agrícolas, a programação do aniversário do município inclui lutas de MMA, corrida de Motocross, futebol indígena e shows.

No sábado, 4,no Bairro Novo, teve Motocross com Corredores de Marechal Thaumaturgo e Convidados. A programação incluiu desafio amistoso de Futebol Feminino com Alto Juruá e Baixo Juruá, desafio amistoso de Futebol Indígena será entre os Ashaninka-Apiwtxa e os Apolíma Arara e desafio amistoso de futebol master vão jogar Marechal Thaumaturgo e Yurua – Tipisca.

Houve ainda a escolha da Miss e do Mister Thaumaturgo 2023, bem como a escolha da Miss e Mister Thaumaturgo da Terceira Idade e uma apresentação Cultural Indígena.

Neste domingo, 5, a prefeitura ofereceu um café da manhã para a população. Na quadra de Areia do Centro de Convivência da Juventude Thaumaturguense, serão realizadas as finais do III Circuito Thaumaturguense de Voleibol de Areia – Duplas e Quarteto. As 16 horas , será a vez dos Desfiles de Escolas e Instituições. As 22 horas haverá um pré-Show com JF do Forró, Willaim Teclas e Frddy Lima e show de encerramento da programação de aniversário de 31 anos de Marechal Thaumaturgo, com Claudinho do Baile.