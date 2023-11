Mais de 24 mil pessoas devem fazer o Enem no Acre neste domingo

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Ao todo, 24.278 pessoas estão inscritas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, no Acre. O número representa 0,6% das mais de 3,9 milhões em todo o Brasil. O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicará as provas, nos dias 5 e 12 de novembro, em 17 municípios acreanos. No estado, são 92 locais de prova e 953 salas de aplicação.

Dos participantes acreanos, 70,3% (17.076) ficaram isentos da taxa de inscrição e 29,7% (7.202) pagaram.

As Mulheres são maioria e no estado equivalem a 60,7% (14.740) das inscrições, enquanto homens representam 39,3% (9.538).

Ao todo, 14.724 (60,7%) dos inscritos no estado já concluíram o ensino médio. Os concluintes deste ano de 2023 são 6.966 (28,7%). Entre os inscritos, 2.486 (10,2%) são estudantes do 1º ou 2º ano, que vão fazer o Enem com o objetivo de testar conhecimentos. Outros 102 (0,4%) também são treineiros, tendo em vista que não cursam nem concluíram o ensino médio.

O primeiro dia de provas acontece amanhã, dia 5. Os participantes terão cinco horas e trinta minutos para resolver as questões de linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; língua estrangeira escolhida na inscrição (inglês ou espanhol); além de redação. Já as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias serão aplicadas no domingo seguinte, 12 de novembro.

Os portões serão abertos às 10h e fechados às 11h (horário local). O início da aplicação ocorrerá às 11h30 e o encerramento às 17h.