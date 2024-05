Gracyanne dá unfollow em Belo e manda indireta: ”Decepção é bem pior’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Gracyanne Barbosa, 40, parou de seguir o ex-marido Belo no Instagram.

O que aconteceu

A musa fitness não só deixou de seguir o ex, como também deixou de seguir perfis de fãs do cantor. Belo continua seguindo a ex-esposa, assim como páginas de fãs da influencer e do ex-casal.

Ela também compartilhou uma publicação com uma mensagem sobre ser desapontada por alguém. “Não é raiva, é decepção. E eu acho que é bem pior”, dizia a indireta em seus stories.

Na última semana, Gracyanne expressou seu descontentamento com a atitude de Belo, depois da participação do cantor no “Domingão com Huck”. “Não sei se o amor suporta tanto. Onde o ego existe, o amor desiste. Afinal, Belo escolheu se calar, quando poderia ter sido claro sobre não estarmos juntos”, falou em entrevista ao colunista de Splash, Lucas Pasin.