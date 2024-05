Servidores do Igesac alegam morosidade no envio de informações: “atrasa transição para Sesacre”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os mais de 800 servidores do Instituto de Gestão em Saúde do Acre (Igesac), antigo Pró-Saúde, depois de anos de batalha jurídica, respiraram aliviados após a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre que garantiu a manutenção do vínculo empregatício e a transferência dos servidores aprovados em concurso público para um quadro em extinção da Secretaria de Saúde.

Com a decisão judicial, a última fase do processo é apenas administrativa, ou seja, o envio das informações funcionais do Igesac para a Sesacre. Uma mera formalidade. Ocorre que, segundo servidores que procuraram o ac24horas, o próprio Instituto estaria dificultando o envio das informações solicitadas e quando enviadas, as informações estão incompletas.

“Tem acontecido algo que não esperávamos. Depois de tudo que passamos, o próprio Igesac tem dificultado a nossa vida. Estamos tendo enorme dificuldade para o envio das informações funcionais. Os servidores não podem se ausentar para ir à Sesacre resolver esses problemas. O que deveria acontecer era muito simples, era um trabalho em cooperação entre as duas instituições, mas isso não acontece. Não temos dúvida de que se o andamento continuar assim, o prazo não será cumprido. Não temos dúvidas de que toda essa lentidão é para manter os cargos que serão extintos assim que a transição para a Sesacre for concluída”, afirma um servidor que pede para não ser identificado com medo de represália.

O ac24horas procurou a direção do Igesac. Em nota enviada pelo presidente, Marcelo Batista, o instituto nega demora e dificuldade no envio das informações. “O IGESAC durante todo o processo de transição sempre se pautou pelo cumprimento integral da parte a qual lhe competia, não existindo qualquer pendência no envio das informações, podendo serem comprovadas através de documentos do instituto”, afirma.

O prazo para o envio das informações funcionais é até o final deste mês de maio”.

Leia abaixo a nota completa: