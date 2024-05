Climão! Gabriela Duarte sai em defesa da mãe e alfineta TV Globo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Atriz Gabriela Duarte não gostou nada da atitude da TV Globo e saiu em defesa da mãe. A emissora preparou um especial em homenagem ao autor de novelas Manoel Carlos e deixou Regina Duarte de fora do documentário. Indignada com a desfeita que fizeram com a mãe, a artista se manifestou nas redes sociais.

“Você que me segue aqui assistiu ao Tributo ao Manoel Carlos? É maravilhoso! Mas…”, disse. Ela ainda compartilhou trechos da crítica do jornalista Jeff Benício, do portal Terra, sobre a produção da Globo.

“A Globo parece agir com desprezo pela atriz que ajudou sua dramaturgia a se tornar imbatível no país e uma das melhores do planeta. Suscita ainda a impressão de hostilidade gerada entre extremos do espectro político. Esse apagamento (mal) disfarçado da artista provoca um ruído desnecessário que afeta a imagem da emissora”, dizia o texto do comunicador.

Em seguida, o texto destacou: “O canal não era obrigado a convidá-la para gravar um depoimento inédito (também não chamou Vera Fischer, outra Helena espetacular), porém, tal atitude configura um desrespeito à atriz, à história que ela e a TV construíram juntos, ao autor celebrado e ao público das novelas”.