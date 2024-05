Bancos quebrados, ferros expostos e estrutura danificada: ônibus ameaça segurança de usuários em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Imagens impressionantes feitas na última sexta-feira, 3, por uma usuária do ônibus na linha IFAC/UFAC comprovam as péssimas condições do transporte coletivo na capital acreana.

O vídeo mostra o coletivo destruído por dentro, com poltronas quebradas, pedaços de ferro expostos e estrutura totalmente danificada.

Anúncios

Vânia Pereira conta que a situação não é nenhuma novidade para quem usa a linha. “Geralmente é assim, além das condições péssimas, os ônibus vivem quebrando, dificultando a vida dos estudantes e trabalhadores, é uma situação completamente insalubre”, diz Vânia.

As condições do ônibus mostrada no vídeo foram feitas na mesma semana em que a prefeitura anunciou a chegada de um ônibus elétrico na capital acreana, o que representaria um avanço no transporte coletivo da capital acreana.

A reportagem do ac24horas entrou em contato com o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, autarquia responsável pela fiscalização do transporte público em Rio Branco, para um posicionamento sobre a denúncia. Conforme Vilas Boas, a empresa será notificada e os danos estão sendo causados por vândalos.

“Nós já estamos notificando a empresa, mas o problema está sendo causado por vândalos que já fizeram isso em inúmeras poltronas para causar impacto negativo no transporte público”, diz.

Veja o vídeo: