Acre é o Estado onde mais mulheres relatam fazer o preventivo do câncer de mama

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Realizado no mês de outubro de 2023, o estudo feito pela agência de saúde feminina Famivita entrevistou 2.500 mulheres entre 11 e 25 de setembro de 2023, constando que o Acre é o lugar onde mais se relata fazer o exame para prevenção de câncer de mama e colo do útero: 70% das entrevistadas disseram fazer o exame. No outro extremo, no Amapá apenas 30% relatam fazer o preventivo.

Dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) para o triênio de 2023 a 2025 estimam 74 mil novos casos por ano dessa enfermidade no País. Noutra frente do problema, há o câncer do colo do útero, sendo que, somente para este ano, o Inca estimou 17 mil novas ocorrências dele no Brasil.

Os melhores resultados, em relação ao tratamento e qualidade de vida, têm a ver diretamente com o diagnóstico precoce, nos estádios iniciais, e com o rápido início do tratamento. Para isso, são fundamentais as ações preventivas, de modo a identificar os tumores nas fases iniciais para melhorar as chances de cura. Relacionado a isso, nosso último estudo constatou que 43% das brasileiras não realizam os exames para prevenção de câncer de mama e colo do útero.

No país, 44% das entrevistadas disseram encontrar dificuldades para agendar o exame ginecológico anual de rotina.

Veja outros resultados do estudo: https://www.famivita.com.br/conteudo/estudo-a-importancia-de-cuidar-da-saude-o-cancer-de-mama-e-do-colo-do-utero-no-contexto-da-prevencao/