Mailza Assis anuncia reforma da sede e criação de Centro Médico da SEASDH

A vice-governadora Mailza Assis, anunciou nesta quarta-feira, 1º, a reforma do prédio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre (SEASDH), além da criação de um Centro de Atendimento Médico na sede da secretaria.

A gestora anunciou que será realizada a reforma da sede da secretaria e criado um Centro de Atendimento Médico para os servidores. “A unidade de saúde é necessária, porque ninguém tem tempo para realizar a rotina de saúde de que precisa”, disse.

Os recursos destinados à reforma do prédio, são de R$ 4,5 milhões, oriundos de emendas parlamentares da vice-governadora no seu exercício de senadora, em que grande parte das emendas foram destinadas para a assistência social.

“Nós temos garantia de recursos para construção, o custeio para desenvolver as atividades e também de investimento para compra de equipamentos. Vamos deixar esta secretaria equipada, o mais breve possível”, declarou Mailza Assis.

Além da comunicação da novidade, o dia também foi de comemoração em alusão ao Dia do Servidor Público. O evento contou com a oferta de um coffee-break e diversos serviços como atendimentos médicos com clínico geral, cardiologista, psiquiatra e psicólogo, bem como o agendamento de consultas, atualizações vacinais, atividades de beleza, massagem e sorteio de brindes.

A vice-governadora agradeceu e parabenizou os servidores pelos trabalhos desempenhados na pasta e disse: “Estou muito feliz por estar aqui, contem comigo, parabéns pelo Dia do Servidor Público e parabéns também a toda equipe que se empenhou”, expressou Mailza Asssis.

Para o evento, a SEASDH teve como parceiros o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Hospital Santa Casa de Misericórdia do Acre, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), e a Universidade da Amazônia (Unama) na execução das atividades e atendimento dos servidores.

A titular da SEASDH, Maria Zilmar da Rocha, parabenizou todos os servidores e parceiros que ajudaram a realizar o evento e expressou alegria com a realização da obra. “Minha alegria se confraterniza com a nova sede administrativa, que terá mais condições de trabalho, para que nós possamos desfrutar dos nossos espaços”, afirmou a gestora.