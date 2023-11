Após escapar de bombardeio em Israel, Jorge Viana passa por terremoto na Índia

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O ex-governador e Senador do Acre, Jorge Viana, relatou em suas redes sociais, nesta sexta-feira, 3, ter passado por uma “emoção” no começo da noite anterior, em Nova Délhi, na Índia, após um terremoto que teve epicentro no Nepal ser sentido na cidade.

“Nós sentimos fortemente, o prédio do hotel balançou, a turma desceu, todo mundo aqui. Graças a Deus não foi nada grave, mas é incrível. O último que eu tinha sentido foi há muitos anos, no Peru, e hoje vivi essa emoção aqui que não é nada desejável”, disse Viana.

Poucos dias antes do ataque terrorista de 7 de outubro, posto em prática pelo grupo Hamas, em Israel, Jorge Viana esteve em uma das regiões que foram atacadas, tendo, inclusive, estado em um kibbutz onde o prefeito foi morto pelos terroristas.

Na ocasião, Jorge Viana já estava em Colônia, na Alemanha, em agenda da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), da qual é o atual presidente.

No terremoto desta sexta-feira, citado por Viana, pelo menos 22 pessoas morreram. O abalo sísmico teve a magnitude de 6,4 graus, de acordo com o centro nacional sismológico do Nepal.