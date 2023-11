Corpos do piloto e dois passageiros do Envira são liberados pelo IML do Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Mais três dos 12 corpos das vítimas do desastre aéreo do domingo, 29, em Rio Branco foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML). Trata-se do piloto do avião e de mais dois moradores de Envira, no interior do Amazonas.

Os identificados são: Cláudio Atílio Mortari (piloto), que era natural de São Paulo, mas que morava em Itaituba, no Pará; Edineia de Lima, servidora do município de Envira; e Antônio Cleudo Mattos, também de Envira, no Amazonas;

O corpo do irmão de Antônio Cleudo, José Marcos Epifânio, já tinha sido liberado, mas aguardava a identificação do familiar para que ambos pudessem ser transladados para Envira.

Nove dos 12 corpos já foram identificados pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica. Cinco foram transportados para Eirunepé ainda na quarta-feira, 1º.

São eles:

– Jamilo Motta Maciel, de 27 anos; Raimundo Nonato Rodrigues de Melo, de 32 anos; Francisco Aleksander Barbosa Bezerra, de 29 anos; Ana Paula Vieira Alves, de 19 anos, e Clara Maria Vieira Monteiro, de 1 ano e 7 meses (mãe e filha), todos de Eirunepé.

– Os irmãos José Marcos Epifânio, de 46 anos, e Antônio Cleudo Mattos, além de Edineia de Lima, todos de Envira.

– Cláudio Atílio Mortari (piloto) – morava em Itaituba, no Pará, mas era natural de São Paulo.

Falta a identificação de Kleiton Lima Almeida (copiloto), de 39 anos, de Itaituba, no Pará; Antônia Elizângela, de Envira; e Francisco Eutimar, de Eirunepé, que tinha 32 anos.

A aeronave modelo Caravan, que caiu no Acre, era da empresa ART Táxi Aéreo, de Manaus, e decolou de Rio Branco com destino a Eirunepé, com escala em Envira, ambas cidades no Amazonas.

A investigação do acidente foi iniciada por uma equipe do 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII), sediado em Manaus, e que é braço regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).

Comoção em Eirunepé

Na tarde desta quarta-feira, 1°, os corpos de Raimundo Nonato Rodrigues de Melo (32), Francisco Aleksander Barbosa Bezerra (29), Clara Maria Vieira Monteiro (1 ano e 7 meses), Ana Paula Vieira Alves e Jamilo Motta Maciel, todos naturais de Eirunepé (AM), chegaram ao município.

As vítimas do acidente aéreo ocorrido no último domingo, 29, em Rio Branco, foram levadas em dois aviões após serem liberadas pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Acre. Com atraso de cerca de 4 horas, os aviões saíram às 14h [horário do Acre] e chegaram às 15h30 no Amazonas.

As aeronaves deveriam ter saído às 10h, mas houve atraso por conta de que a aeronave que faria o transporte dos corpos das vítimas passou por problemas técnicos. A empresa explicou que o pneu do avião furou no momento do pouso no aeroporto por volta das 9h33 e ficou parado no meio da pista por 1h30.

Após a chegada, cerca de 10 mil pessoas acompanharam o cortejo dos corpos das vítimas, que foi feito em caminhonetes, em um clima de grande comoção até o ginásio de esportes Gilberto Mestrinho, onde ocorreram os velórios.