Inscrições para concurso do Ifac com salários de até R$ 4,8 mil iniciam em novembro

As inscrições para o concurso público do Instituto Federal do Acre (Ifac) terão início no mês de novembro. Serão ofertadas 92 vagas para os cargos de técnico administrativo em educação (TAE) e docente. A expectativa é de que o edital já seja lançado nos próximos dias.

A banca responsável pela realização do certame será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan).

Nível e quantitativo de vagas para o concurso público do Ifac:

– Docente: 56 vagas (Nível E: formação em nível superior);

– Técnico Administrativo: 36 vagas (Nível C: formação em nível médio; Nível D: formação em nível médio técnico/profissionalizante; Nível E: formação em nível superior);

Em relação à remuneração, para o cargo de docente o salário inicial será de R$ 4.875,18. Para os técnicos administrativos em educação, o valor básico pode variar de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92, conforme cada nível. Além disso, ainda podem ser acrescidos, na remuneração, os valores referentes à retribuição por titulação.

Além da ampla concorrência, o concurso público contará com vagas para cotas raciais e ações afirmativas. Também será formado cadastro de reserva para todos os cargos.

Valores das inscrições para o concurso público do Ifac:

– Docente: R$ 140

– TAE (Nível E): R$ 120

– TAE (Nível D): R$ 90

– TAE (Nível C): R$ 84

Com foco em ampliar as possibilidades de participação, o Ifac irá realizar as provas em horários distintos. Dessa forma, aqueles que tiverem interesse em concorrer às vagas para técnico administrativo e também para docente poderão fazer duas inscrições, sem prejuízos no momento de realização do certame. O concurso público do Ifac terá validade de dois anos, sendo possível a prorrogação por mais dois anos.