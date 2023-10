Em “cortejo” por apoio à candidatura, Alysson exibe encontro com Petecão

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Alysson Bestene, secretário de Governo e pré-candidato pelo PP à prefeitura de Rio Branco nas eleições do próximo ano, segue “cortejando” o apoio do Senador Sérgio Petecão (PSD) para enfrentar Marcus Alexandre (MDB) e o atual prefeito, Tião Bocalom, candidato à reeleição.

Após o “namoro” de Petecão com Marcus Alexandre ter esfriado e o rompimento do Senador com Bocalom, Alysson e o estafe do PP e do governo ‘costuram’ uma aliança para 2024.

Nesta terça-feira, 31, Alysson fez registros nas redes sociais de uma conversa com Petecão no Senado Federal. O gestor da Segov fez questão de agradecer ao Senador. “Conversamos sobre ações e projetos para melhorar a vida do nosso povo, com investimentos em todas as áreas”, destacou Alysson.

Veja abaixo: