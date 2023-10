Demanda dos acreanos por crédito apresenta queda de 16,2%

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Setembro registrou uma queda de 16,2% na busca dos acreanos por recursos financeiros, taxa maior que a média nacional (13,7%). Os dados são do Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito e mostram, ainda, que desde maio do ano passado o índice não marca números positivos.

“A redução da inflação e da taxa básica de juros ainda não surtiu efeito na economia. Por isso, continuamos registrando números negativos no indicador. Outra questão é que o spread bancário e as taxas de empréstimos estão maiores do que no ano passado e encarecem o crédito, desencorajando os consumidores a buscarem por recurso financeiro. A tendência é que o indicador mantenha a queda até dezembro, mas em menor escala” explica o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

A tendência de queda foi, ainda, identificada em todas as Unidades Federativas (UFs), com destaque para o Distrito Federal com o maior tombo (-42,0%) e Santa Catarina com o menor (-1,0%).

Em relação à renda pessoal mensal, os consumidores que recebem mais de R$10 mil tiveram a menor queda (-12,5%), enquanto aqueles que ganham até R$ 500, registraram a maior (-17,1%).

O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian. A quantidade de CPFs consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre os consumidores e instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2008 = 100). O indicador é segmentado por região geográfica e por classe de rendimento mensal.