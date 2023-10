Por iniciativa de Afonso Fernandes, encontro de captação de recursos federais será realizado

Em uma iniciativa do deputado estadual Afonso Fernandes (PL), em conjunto com a Assembleia Legislativa, será realizado na manhã de sexta-feira, 20, um encontro de captação de recursos federais MEC/FNDE no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco.

Segundo o parlamentar, o encontro que terá a participação de prefeitos, secretários de educação, engenheiros e técnicos, será muito importante para acessar recursos federais. “Vai ser importante para eles poderem acessar recursos por meio do governo”, explicou.

Afonso destacou que o 1° encontro que ocorrerá no Acre visa contribuir com as prefeituras do interior. “É para captar recursos na educação que é a base de tudo”, declarou.