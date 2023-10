Briga de casal dentro do carro termina com veículo capotado e duas crianças feridas, em Rio Branco

Um idoso cuja identidade ainda é desconhecida foi encontrado desacordado dentro do Rio Acre, na noite desta segunda-feira, 16, embaixo da quarta ponte, na rua Benjamin Constant, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. O idoso foi visto por populares que passavam pela ponte, que perceberam que estava acontecendo algo e desceram até às margens do Rio Acre para averiguar a situação. O homem foi encontrado respirando, em coma alcoólico e rapidamente os populares retiraram o idoso do Rio e o colocaram no barranco. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Segundo a Médica do SAMU, o paciente estava em choque e...