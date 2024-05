Marcus inclui reforma do prédio do Novo Mercado Velho em seu projeto municipal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pré-candidato do MDB a prefeitura de Rio Branco, ex-prefeito Marcus Alexandre teve uma agenda na sexta-feira, 24, para visitar as pensões do Novo Mercado Velho. O objetivo da visita era atender um chamado dos comerciante locais que trabalham com produtos alimentícios e querem uma reforma no prédio e melhor assistência do poder Público Municipal.

O pré-candidato aproveitou a visita para almoçar com alguns dos dirigentes do MDB e pré-candidatos a vereador que se encontravam no local para almoçar. Marcus ouviu atentamente os comerciantes antigos como Alzira Apolinário, conhecida como Mãezinha do mercado.

“Sabemos que o Marcus foi o último prefeito que lutou por nós aqui e tivemos uma excelente reforma nesse prédio do mercado. Depois de anos, precisamos novamente de uma reforma urgente para agradar mais os clientes, proporcionando uma melhor acolhida a todos. Atualmente temos perdido clientes pela falta de climatização, organização e atenção as solicitações que nós comerciantes temos feito ao poder público”, destacou Alzira.

Marcus destacou que vai colocar em seu projeto de governo um estudo logístico e técnico de como agregar mais valor ao Mercado Velho atraindo mais clientes para a região. “Esse mercado é histórico, temos que cuidar com carinho e saber que aqui passa a população de centenas de bairros de nossa capital, além dos turista e servidores públicos que são clientes diários. Um espaço como esse deve ser prioridade também de uma gestão”, destacou Marcus.