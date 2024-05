Bocalom alfineta oposição:“Eles estão desesperados porque pintamos de azul”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito e pré-candidato à reeleição, Tião Bocalom, fez um pronunciamento durante a solenidade de oficialização da aliança entre o Progressistas e o Partido Liberal (PL) neste sábado (25), na sede do PP, em Rio Branco. Ele enalteceu a união dos partidos e pediu empenho para vencer o pleito eleitoral no 1° turno em outubro deste ano.

O chefe do Executivo Municipal adiantou que os aliados precisam ter postura para enfrentar a oposição, que, segundo ele, está desesperada. “Eles estão desesperados porque pintamos a cidade de azul, até a pista foi pintada de azul. E o povo gosta do azul? O que eu posso fazer? O povo gosta do azul, rapaz, o povo não gosta do tal do vermelho”, declarou.

Na ocasião, Bocalom também alfinetou as cores do MDB, do pré-candidato a prefeito Marcus Alexandre. “Temos que começar a ter postura agora. Porque as melancias estão se juntando, querem acabar com o vermelho, botando o azul em cima. Só que aquele azul é falso. O verdadeiro somos nós”, desabafou.

O prefeito ainda pregou respeito e cautela quanto à disputa eleitoral, afirmando que a eleição não está ganha. Além disso, defendeu os projetos que serão apresentados na campanha. “O nosso projeto é de direita, é com o Bolsonaro, com a família, com o Brasil, com o Acre, com os mais pobres e humildes que precisam da nossa ajuda. Esse é o projeto que precisa ser defendido”, argumentou.