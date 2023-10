PM nega agressão contra portador de necessidades especiais: “Abordado foi outro”

O Teatro dos Nauás, em Cruzeiro do Sul, ficou lotado nesta sexta-feira, 13, para a Audiência Pública realizada pela Assembleia Legislativa com objeto de debater a Economia e Sociedade na Regional do Juruá. "A expectativa é muito boa porque as pessoas atenderam ao nosso convite e vieram. Vamos ouvir a todos e fazer um relatório para encaminhar as demandas apresentadas. Nosso objetivo é garantir o desenvolvimento regional e para isso temos que focar na produção, no setor agrícola e no agronegócio”, citou o deputado estadual Luís Gonzaga (PSDB), presidente da Aleac, anfitrião do evento. Para o primeiro secretário da Aleac, deputado estadual Nicolau Júnior (PP), os temas mais abordados deverão ser a segurança pública, energia elétrica, agricultura familiar, e regularização fundiária. "São temas sobre os quais a Assembleia vai tratar...