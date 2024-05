A política como ela; a tampa do esgoto foi aberta!

O que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, conforme afirmam cientistas, autoridades climáticas e ambientais, é apenas o início de grandes catástrofes que afetarão o Brasil e outras regiões do mundo. Uma pesquisa divulgada esta semana revela que mais de 90% dos brasileiros atribuem aos eventos climáticos extremos as questões ambientais, ocasionados pelas ações predatórias dos habitantes do planeta Terra. Essas ações incluem desmatamento, poluição e exploração excessiva de recursos naturais. A natureza responde com secas intensas, inundações e temperaturas extremas, impactando a vida de todos. Diante do cenário alarmante de calor intenso e inundações significativas, como as que estão ocorrendo no Acre, surge a questão: Quais medidas o governo e os prefeitos já estão adotando para lidar com as enchentes dos rios e igarapés na capital e nas...