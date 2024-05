Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O taxista Francisco C.O., 48 anos, foi preso no sábado (11), com dois quilos de cocaína que ele estava transportando em um táxi, que saía do Acre.

A prisão foi realizada pela equipe do Denarc, durante abordagem na BR-364, próxima ao distrito de Jacy-Paraná. O acusado demonstrou nervosismo após ser parado. A droga estava camuflada no console do veículo.

O traficante disse que ganharia R$ 2 mil pelo transporte.