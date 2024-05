Vereador e namorada morrem ao colidirem carro contra caminhão em Rondônia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O vereador Marcelo Stocco e a namorada Ana Paula, morreram no final da manhã desse domingo (12) após grave colisão frontal na BR-364, entre Cacoal e Pimenta Bueno, em Rondônia.

O casal estava em um carro modelo Gol quando bateu de frente com um caminhão. As vítimas ficaram presas nas ferragens e morreram no local. Horas antes do acidente, Ana Paula havia realizado um último show no Boteco do Bodega, em Cacoal, Rondônia, na noite de sábado.

Anúncios

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar as vítimas fatais do automóvel. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.

Marcelo Stocco era vereador e pré- candidato a prefeitura de Pimenta Bueno.