CBF só discutirá paralisação do Campeonato Brasileiro 2024 no final de maio

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) convocou para 27 de maio uma reunião do conselho técnico para discutir com os clubes a possibilidade de paralisação do Campeonato Brasileiro por causa das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Em nota publicada na noite de domingo (12.mai.2024), a Confederação disse que “todos os seus diretores das áreas específicas vão participar da reunião para facilitar ao máximo a deliberação”.

No início da semana, a CBF adiou as partidas envolvendo as equipes do Estado até o final de maio e expressou solidariedade com os gaúchos. Porém, em entrevista na última 6ª feira (10.mai), o presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues, disse que a decisão de paralisar ou não a competição era dos clubes.

Os 3 clubes gaúchos que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro –Grêmio, Internacional e Juventude– enviaram ofício conjunto à CBF no sábado (11.mai) solicitando que todos os jogos de até 3 rodadas da competição nacional fossem adiados.

No texto, citam o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul e pedem “compreensão e zelo pela situação, que impossibilita a realização de atividades esportivas no Estado e afeta o equilíbrio esportivo das competições”. Eis a íntegra do documento (PDF – 1 MB).

Ao anunciar a reunião extraordinária de 27 de maio, a CBF declarou: “Os clubes vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios”.