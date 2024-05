Funcionária pública morre em acidente entre carro e moto no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro no km 5 da BR-317, conhecida como estrada do Pacífico, resultou na morte de Rizomar Moura de Souza, de 50 anos, na madrugada desse domingo, 12.

De acordo com o portal O Alto Acre, a vítima, que era funcionária pública do município de Brasiléia, conduzia sua motocicleta em direção à cidade quando tentou entrar no ramal. Foi quando um carro modelo Saveiro, que seguia em direção à zona rural, não conseguiu desviar e colidiu frontalmente com a motocicleta.

Rizomar sofreu múltiplas fraturas e foi arrastada por alguns metros para fora da estrada. Ela morreu antes da chegada do atendimento médico.

Equipes da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF), bem como socorristas do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), foram mobilizadas para o local a fim de investigar as causas do acidente.

O Instituto Médico Legal (IML), acompanhado do veículo de remoção, também foi ao local para proceder com a remoção do corpo.