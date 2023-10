Bancos funcionam normalmente nesta sexta-feira, garante Fenabran

De acordo com o Fórum Empresarial do Acre, o açaí é o produto do extrativismo mais importante para a bioeconomia amazônica e gerou mais de R$ 2 bilhões de renda na comercialização em 2021. Contudo, alerta o colegiado, a participação do Acre na produção da extração do fruto, que chegou a mais de 674,6 mil toneladas entre 2019 e 2021, foi menor de 1%. Além disso, por conta da defasagem de preços, o Acre deixou de arrecadar mais de R$ 8 milhões no período avaliado. O Estado arrecadou pouco mais de R$6 milhões entre 2019 e 2021, quando poderia ter arrecadado mais de R$14,4 milhões com a comercialização do açaí. A produção de açaí na Amazônia Legal e a defasagem de preços no Acre são os temas do segundo capítulo...