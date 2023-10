Mulher incendeia casa por não aceitar fim do casamento

Milhares de pessoas saíram de casa para celebrar o respeito às diferenças neste domingo, 8, e participar do encerramento da 16 Semana da Diversidade do Acre. Como acontece todos os anos, a programação foi encerrada com a Parada do Orgulho LGBTQIA+. A concentração foi no Skate Park e milhares de pessoas, principalmente jovens, abusaram do colorido para dar o tom de indignação contra a discriminação e o preconceito. Apesar de a organização não ter feito um balanço do público, estima-se que três mil pessoas tenham participado da festa. O encerramento, para delírio da multidão, teve como atração a cantora Sandra Melo e Banda na Concha Acústica, onde reuniu milhares de pessoas. O evento deste ano foi marcado por uma polêmica, já que aconteceu no mesmo dia da Procissão do Círio de...