Reajustes constantes no Acre somam alta de 24,5% na gasolina em 2023

Dados do Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, atualizado pela Veloe em parceria com a Fipe, mostram que os preços médios do diesel comum e do diesel S-10 tiveram aumentos significativos no mês de setembro em todo o país, com grandes acumulados ao longo do ano.

No Acre, a gasolina comum acumula alta de 25,4% em 2023 e, apesar de ter o litro mais caro do Brasil atualmente, esse percentual fica atrás do acumulado no Amazonas: ali, a gasolina comum teve reajuste que somam 36,5% em 2023.

O etanol hidratado teve o preço reduzido em 0,8% no Acre no período analisado, mas acumula alta de 10,1% de janeiro a setembro de 2023. Com o diesel, o efeito é o oposto: o combustível subiu 8,2% em setembro, mas acumula alta menor, de 2,0%, de janeiro a setembro.

Ao analisar os preços da gasolina comum por região, observamos uma grande variação. Os maiores preços por litro foram encontrados no Acre (R$ 6,753) e em sua capital, Rio Branco (R$ 6,637). Já os menores valores foram encontrados no estado de São Paulo (R$ 5,735), assim como nas capitais Campo Grande (R$ 5,641) e São Luís (R$ 5,654).