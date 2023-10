Acre reduz em 84% os número de alertas por desmatamento em setembro

O Acre apresentou uma redução de 84% nos alertas de desmatamento emitidos no mês setembro de 2023, se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados, analisados pelo Centro Integrado de Geoprocessamento Ambiental (Cigma), são baseados no sistema de alertas Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

De acordo com o estudo, de 1º a 29 de setembro de 2023, o Acre registrou um acúmulo de 18,70 km², o que representa uma redução de 84% nos alertas de desmatamento emitidos, em comparação com o mesmo período de 2022, com 120,49 km².

Já em relação ao acumulado do ano, de 1º de janeiro a 15 de setembro de 2023, o estado teve uma redução nos alertas de desmatamento de 75% – 106,50 km² -, em comparação com o mesmo período de 2022 – 429,57 km².

A secretária Estado de Meio Ambiente, Julie Messias, falou que os dados positivos são um avanço, principalmente em relação a setembro, que é um mês considerado crítico. “Esses dados demonstram o esforço do governo do Acre, junto com os demais órgãos que estão nesse enfrentamento desde o início do ano, quando começamos a montar nossa estratégia diante dos ilícitos ambientais. Esse é o resultado da união de esforços e da conscientização da população. Nosso trabalho continua”, afirmou.

Fonte: Agência de Notícias do Acre