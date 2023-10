Forças de segurança aprendem mais de 120 kg de drogas no Juruá em dois dias

Nestes dois últimos dias, as forças de segurança aprenderam 125.700 quilos de drogas em ações conjuntas no Vale do Juruá, com prejuízo superior a R$ 1,3 milhão para o crime. Dois homens foram presos e dois fugiram.

Na madrugada desta sexta-feira, 6, no Rio Juruá, em Rodrigues Alves, Rodrigues Alves, E.S.S, 26 anos, foi preso com 53.500 quilos de entorpecente em uma embarcação no Rio Juruá. Os outros dois homens que estavam com ele, fugiram pela mata, as margens do manancial.

Em duas embarcações, eles levavam 16,90 quilos de Skunk, 26,40 quilos de Cloridrato de cocaína e 10,20 quilos de Oxidado de cocaína. O valor da droga é estimado em R$ 552.200,00

A ação da Polícia Federal, Polícia Militar, por meio da Companhia de Policiamento Especializado do 6° BPM, Polícia Civil – DRACO/DENARC CZS e Gefron, foi realizada ponto de Bloqueio e Controle no Rio Juruá.

Quando eles perceberam a presença dos policiais, rapidamente levaram os barcos para a margem e empreenderam fuga, abandonando as embarcações que afundaram. E.S.S, foi preso e o material que estava sendo transportado foi recuperado e apreendido pelos policiais.

Esta é a segunda grande apreensão de drogas da semana no Vale do Juruá. Ontem, 5,as forças de segurança apreenderam 72.200 quilos de drogas, avaliadas em quase R$ 1 milhão. F. S. C, 30 anos, que transportava o entorpecente, foi preso em flagrante. Ele saia de Cruzeiro do Sul pela Estrada da Variante, quando foi abordado e preso.

As duas ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Federal. As ações se deram por meio da Operação Hórus, Guardiões do Brasil.