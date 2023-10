Rio Branco terá procissão do Círio de Nazaré e Parada LGBTQIA+ no mesmo dia

Rio Branco será palco de dois eventos distintos, mas que atraem multidão neste domingo, 8. Estão programados para o mesmo dia a procissão do Círio de Nazaré e a Parada do Orgulho LGBTQIA+.

A festa do Círio de Nazaré, um dos momentos mais esperados pelos devotos católicos de Rio Branco, inicia às 6 horas com a alvorada, haverá ainda queima de fogos. Às 16 horas começa a concentração no Calçadão da Gameleira para a procissão até a Catedral de Rio Branco, seguida da Missa Solene.

Já a 16ª Semana Acreana da Diversidade e Parada do Orgulho LGBT iniciou nessa terça-feira, 3, com o espetáculo de teatro “Belíssimas! Só que não!”, no Cine Teatro Recreio, e irá encerrar no domingo, 8, com a parada do orgulho LGBT. A concentração será a partir das 15 horas, no Skate Park.

A expectativa dos organizadores é que o Círio de Nazaré reúna 15 mil pessoas participem no evento. Na ocasião, será apresentado o Manto de Maria e sanção da lei que indica o Círio como expressão cultural imaterial de Rio Branco.

A programação do Orgulho LGBTQIA+ conta com eventos culturais, educacionais e festivos, com exibição de peça teatral, oficina de inclusão de pessoas LGBTQIA+ no teatro, conversa sobre o combate à discriminação do público no mercado de trabalho e um show de encerramento da semana na Concha Acústica.