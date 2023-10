Porto Walter faz busca ativa para colocar crianças na escola e adere ao programa Alfabetiza Acre

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Walter está em uma força-tarefa por meio do programa Busca Ativa Escolar, para identificar e localizar crianças de 0 a 3 anos que estão fora das unidades de ensino. A busca ativa se estende até sexta-feira, 6.

Os educadores realizam as matrículas ao identificar a criança, o que vai permitir que a SEMEC faça o atendimento escolar em casa através de tutoria maternal com atividades do currículo, a partir do próximo ano.

No município há inúmeras crianças que completaram 3 anos até março de 2022 fora da escola. O objetivo da SEMEC é garantir o direito à educação a cada criança. Segundo Magno Ramos, Coordenador-Geral de Ensino, a ação já atingiu bons resultados.

“A visita dos nossos profissionais inseriram esses alunos no mundo na educação. Não queremos nenhuma criança fora da escola”, disse.

Programa Alfabetiza Acre

Porto Walter aderiu ao Programa Alfabetiza Acre, lançado pelo Governo do Estado, nesta quarta-feira, 4, em Rio Branco, onde esteve o secretário Municipal de Educação, Ericson Araújo.

O objetivo da política pública é alfabetizar as crianças até o segundo ano do ensino infantil. O compromisso nacional do programa Criança Alfabetizada, tem como foco garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, além da recomposição de aprendizagens, com foco na alfabetização, de 100% das crianças matriculadas nos 3º, 4º e 5º anos afetadas pela pandemia.

“A pandemia trouxe um déficit educacional significativo que se junta a índices do passado, elevando o percentual de analfabetos. Estamos assumindo esse compromisso para fazer com que Porto Walter avance na alfabetização”, pontuou Ericson.

Na capital, o gestor participou ainda do VIII encontro estadual da UNCME-AC onde foram debatidas as contribuições dos Conselhos Municipais de Educação no planejamento e elaboração do novo Plano Nacional de Educação.