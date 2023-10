Duarte propõe suspensão da cobrança de financiamentos dos produtores rurais por 36 meses

O deputado federal Roberto Duarte, (Republicanos) em discurso na Câmara dos Deputados, propôs uma medida legislativa que visa apoiar e valorizar o setor agropecuário do estado, que teve um crescimento notável em 2023, segundo dados do Ministério da Agricultura.

Preocupado com a necessidade urgente de apoio aos produtores que sofreram com as alagações no início do ano, afetando pelo menos 27 comunidades rurais e causando perdas significativas.

O parlamentar apresentou o Projeto de Lei nº 1513/2023, que propõe a suspensão do pagamento de financiamentos obtidos no âmbito dos programas de crédito rural por 36 meses. Essa medida visa aliviar o fardo das dívidas sobre os produtores rurais que foram prejudicados pelos eventos climáticos de abril de 2023.

“Peço apoio de seus colegas parlamentares na tramitação desse projeto, que busca respaldar e fortalecer os produtores rurais do Acre, responsáveis por gerar riqueza e empregos em sua região, enfrentando bravamente desafios e dificuldades com pouco apoio estatal. O projeto representa um passo importante na direção do fortalecimento do setor agropecuário do estado, fundamental para o crescimento econômico e a sustentabilidade da região”, disse o parlamentar.