De olho em 2024, Gladson, Mailza e Alysson pedem apoio de Petecão em almoço

Um almoço com dirigentes das Cooperativas do Acre que ocorre no Buffet Afa Jardim, em Rio Branco, virou palco de um movimento político por parte do Palácio Rio Branco. O governador Gladson Cameli, a vice-governador Mailza Assis, e o secretário de governo, Alysson Bestene, pré-candidato pelo Progressistas a prefeitura de Rio Branco resolveram cortejar o senador Sérgio Petecão (PSD).

Petecão foi convidado pelo governador para sentar na Mesa que contou também com a presença do deputado Pedro Longo (PDT) e do presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), Valdemiro Rocha.

Ao ac24horas, Gladson confirmou que convidou Petecão para apoiar seu governo e também para aliança com a pré-candidatura de Alysson. “Eu acabei de convidar aqui para ele nos ajudar com o governo, ajudar na administração, mas assim, primeiro focando na administração e não fechar as portas sobre a questão política já que tudo é possível. O senador Petecão tem o papel fundamental juntamente com a própria articulação, governo do Estado e governo federal para a gente vencer o que for necessário. A minha idéia é essa, faz a parte institucional e a política não deixa de ser tocada porque faz parte da nossa vida dia-a-dia. Fiz o convite para compor com o Alysson, mas sempre colocando, não querendo ser o dono da razão, mas não querendo fechar as portas porque temos um estrada pela frente e a conversa já se iniciou e ainda tem muito pela frente ainda”, disse o governador.

Já Petecão confirmou o convite do trio Palaciano para apoio nas eleições de 2024. “Essa decisão não é minha. Não é decisão de escolher. Esse é um debate que a gente vai fazer lá dentro do partido com muita calma e muita responsabilidade. Você ve que na escolha do Bocalom o partido se deu mal, então hoje eu diria a você que gato escaldado tem medo de água fria. Nós vamos fazer esse debate com muita calma. O governador me convidou, o Alysson estava presente, a Mailza também, a conversa foi boa e ficamos de conversar mais tarde. Vai ter mais conversa”, frisou.