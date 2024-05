‘Sessão da Tarde’ tem clássicos nesta semana! Programação de 7 a 10 de maio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A ‘Sessão da Tarde’ desta semana está coberta de clássicos do cinema. Tem filmes para todos os gostos: das comédias até drama inspirado em fatos reais. Confira a seguir a programação completa da ‘Sessão da Tarde’ de 6 a 10 de maio!

‘À Procura do Amor’ – Terça (7)

Anúncios

‘À Procura do Amor’ é a escolha ideal para quem adora um romance. O filme conta a história da massagista Eva (Julia Louis-Dreyfus), uma mãe solteira que está sofrendo com a partida da filha para a faculdade. Eva começa a se relacionar com Albert (James Gandolfini), que vive um momento bem parecido com o dela. O problema começa com a chegada de Marianne (Catherine Keener), nova cliente de Eva que se torna sua amiga mas, na verdade, é ex-mulher de Albert.

‘Esposa de Mentirinha’ – Quarta (8)

‘Esposa de Mentirinha’ é uma das comédias mais aclamadas dos últimos anos. No filme, o cirurgião plástico Danny (Adam Sandler) é conhecido por seus vários relacionamentos, mas quando conhece Palmer (Brooklyn Decker) – jovem bem mais nova que ele -, decide investir no namoro. Porém, ela descobre uma mentira envolvendo um suposto casamento. Para provar que falou a verdade, o cirurgião inventa que é casado com sua melhor amiga Katherine (Jennifer Aniston ), mas que estão se separando. Tudo piora quando acontece uma viagem em família onde Danny precisa manter a mentira a todo custo.

‘Doze é Demais’ – Quinta (9)

Um clássico da ‘Sessão da Tarde’, ‘Doze é Demais’ é um dos filmes favoritos de muita gente até hoje. O longa conta a história de Tom (Steve Martin) e Kate (Bonnie Hunt). O casal tem 12 filhos, mas sofrem com o distanciamento de alguns deles. Para mudar isso, tentam reunir toda a família mais uma vez em uma casa do lago, reencontrando ainda um grande rival.

‘Milagres do Paraíso’ – Sexta (10)

Para os fãs de drama, a Globo exibe o filme ‘Milagres do Paraíso’. O filme traz a história do casal Christy (Jennifer Garner) e Kevin Beam (Martin Henderson). Eles são pais de 3 filhas: Abbie (Brighton Sharbino), Annabel (Kylie Rogers) e Adelynn (Courtney Fensler). Todos eles são critãos convictos e têm o costume de ir à igreja com muita frequência. Tudo começa a desabar quando Annabel começa a sentir muitas dores no abdome e descobre que possui uma grave doença no sistema digestivo. Christy entra em uma jornada de buscar qualquer solução para salvar a vida da filha, mas acaba se afastando cada vez mais de Deus. ‘Milagres do Paraíso’ é inspirada em uma história real.