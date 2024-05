Quem é Rayane Figliuzzi? Conheça a suposta amante de Belo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A separação do cantor Belo e da influenciadora Gracyanne Barbosa ganhou um novo capítulo! De acordo com o portal LeoDias, o pagodeiro traiu a esposa com Rayane Figliuzzi. Saiba quem é a suposta amante!

Rayane, de 26 anos, tem uma conta fechada com Instagram. Com cerca de 111 mil seguidores, ela divide com os seguidores conteúdos de moda, beleza e vida fitness.

Anúncios

Além de influenciadora digital, Rayane também é modelo e empresária. A suposta amante do dono do hit “Reinventar” vende roupas de moda praia em um site.

Affair com famosos!

Ainda segundo as informações do portal, Figliuzzi morou na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De família de classe média, ela começou a aparecer nas colunas sociais e na noite carioca entre 2016 e 2017, época em que fez o curso de interpretação na escola de atores do diretor Wolf Maya.

Rayane também já chegou a aparecer em sites de notícias como possível affair do cantor Saulo Pôncio. Em 2020, também foi vista com ao lado do rapper norte-americano Tyga durante a passagem dele pelo Brasil.