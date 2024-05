Dependente químico recebe corretivo de facção e vai parar no pronto-socorro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O depende químico Rafael Mendes da Silva, de 24 anos, foi agredido a golpes de ripa com prego em via pública na noite dessa segunda-feira, 6, após receber uma disciplina imposta por uma organização criminosa. O fato aconteceu nas proximidades da ponte no bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Rafael foi julgado pelo ‘tribunal do crime’ e condenado a um corretivo. A vítima foi abordada por membros de uma facção na rua e levado para debaixo da ponte no Igarapé São Francisco, em seguida foi agredido a golpes de ripas com pregos. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Populares que passavam pela região encontraram Rafael sagrando em via pública e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Rafael ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Segundo os Paramédicos o paciente sofreu fraturas na perna esquerda (tíbia e fíbula) e três cortes na perna direita, além de vários hematomas no branco esquerdo e no corpo.

A Polícia Militar foi acionada, fez patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados. O caso será investigado pela Polícia Civil.