Média de roubos cai no Estado, mas região do Alto Acre vê aumento de até 233%

Os registros de roubos na capital acreana apresentaram redução de 43% em relação ao mesmo período de 2023, considerando os casos ocorridos no 1º trimestre de 2024. Os dados são do Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Acre.

Em se tratando das regionais de segurança pública do Estado, no 1º trimestre de 2024 houve aumento em duas do interior em relação ao mesmo período de 2023: 5ª Regional (Tarauacá/Envira) e 8ª Regional (Alto Acre). Em Plácido de Castro, por exemplo, a alta é de 233,3%. Foram 3 casos no 1⁠º trimestre de 2023 e neste ano, no mesmo período, já são 10.

No 1º trimestre de 2024 os roubos ocorreram com maior frequência na 1ª Regional (Capital e Bujari): na terça-feira e sábado; na 2ª Regional (Capital): na sexta-feira e no sábado; na 3ª Regional (Capital e Porto Acre): na terça-feira e quarta-feira; na 4ª Regional (Juruá): na terça-feira; na 5ª Regional (Tarauacá/Envira): sexta a terça-feira; na 6ª Regional (Purus): domingo, quinta-feira e sábado; na 7ª Regional (Baixo Acre): na quinta-feira e sábado; na 8ª Regional (Alto Acre): sábado e terça-feira; e no Estado como um todo: terça-feira e sábado.