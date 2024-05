Onda de frio ainda deve prevalecer com força em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pesquisador Davi Friale informou no portal “O Tempo Aqui”, nesta segunda-feira, 27, que a friagem se intensificará no Acre a partir de terça-feira, 28 de maio. A onda polar trará ventos fortes e noites frias, especialmente no leste e sul do estado.

O “Mago do Tempo” prevê que, entre quarta (29) e sexta-feira (31), ao amanhecer, poderão ser estabelecidos novos recordes de temperatura para o ano, com mínimas oscilando entre 12° e 15° C em cidades como Rio Branco e Brasileia, além de municípios adjacentes.

Baixa umidade do ar

Friale alerta que a incursão do ar polar reduzirá significativamente a umidade do ar, que pode variar entre 20% e 30% durante as tardes no leste e sul do Acre, situação que demanda atenção para a saúde humana devido ao ar seco.

O pesquisador também informa que o calor noturno começará a retornar a partir de sábado, 1° de junho. Contudo, a partir de quarta-feira, 29, o sol predominará durante o dia, com temperaturas máximas entre 26° e 29° C. A partir de sexta-feira, espera-se que as máximas ultrapassem os 30° C.