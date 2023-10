SEMA deve chegar a Marechal Thaumaturgo hoje para avaliar água do Rio Amônia e morte de peixes

Uma equipe da Secretaria do Meio Ambiente do Acre (SEMA) deve avaliar a qualidade da água no Rio Amônia, no município de Marechal Thaumaturgo, nesta terça-feira, 3. A informação foi confirmada ao ac24horas pela assessoria de comunicação do órgão ambiental.

Desde a última sexta-feira, 29, moradores do Rio Amônia, incluindo indígenas Ashaninka, encontram peixes mortos no manancial, nas praias e barrancos. O Amônia deságua no Rio Juruá em frente ao município de Marechal.

“A Secretaria do Meio Ambiente designou uma equipe de Rio Branco para realizar a avaliação da qualidade da água no Rio Amônia, para que se possa ter dados mais precisos sobre a situação local. Há a previsão de que a equipe chegue ao município até esta terça-feira, 3, uma vez que será deslocada de avião, haja vista a dificuldade de deslocamento devido o nível das águas”, explicou a Sema.

O morador José Mendes, que fez o vídeo dos peixes mortos boiando, alertou a comunidade sobre a qualidade da água na região. Ele diz que a causa da morte dos peixes pode ser veneno, a temperatura da água ou o resultado de desmatamento.

É do Rio Amônia que o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) capta água e distribui para os moradores de Marechal Thaumaturgo, onde vivem 17 mil pessoas.

Fotos: em vídeo nas redes sociais os indígenas mostram os peixes mortos na praia