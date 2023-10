Jovem morre enquanto tomava banho no Rio Acre na Capital

Um jovem cuja identidade ainda é desconhecida morreu vítima de afogamento no Rio Acre na tarde desta terça-feira, 3, nas proximidades do bairro Seis de Agosto, Segundo Distrito de Rio Branco. De acordo com informações de testemunhas, o jovem estava aproveitando o dia tomando banho nas águas do Rio Acre quando, sem perceber, se aproximou de uma área mais profunda e submergiu. Apesar dos esforços de um catraeiro, que realiza a travessia de pessoas no local, em tentar resgatá-lo, a vítima não foi localizada e acabou desaparecendo nas águas do rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente se dirigiu ao local da tragédia. Com equipamentos adequados, os militares iniciaram as operações de mergulho em busca do jovem. Após cinco minutos, o corpo da vítima foi encontrado a uma...