Leonardo detona show de Madonna no Rio: “Voltado para o Satanás”

Leonardo não gostou do show gratuito de Madonna, realizado no último sábado (4/5), em Copacabana, no Rio de Janeiro. O cantor classificou a apresentação como “voltado para o Satanás” e não poupou críticas à performance da Rainha do Pop.

“A gente não perde tempo com esse tipo de show. Aquilo lá não é show, é uma suruba. Aquilo lá, você faz em outro lugar, não é em show, não é em palco. Se tiver que fazer, faz na casa de suingue”, disse, em entrevista ao Conceito Sertanejo.

Entretanto, Leonardo elogiou a capacidade vocal da cantora. “Ela é uma baita de uma cantora. Quem somos nós, meros mortais, para falar de uma cantora como a Madonna, com aquele vigor físico, com aquela dança maravilhosa que ela faz?”, declarou.

Por fim, o artista disse “tem muita coisa errada” na apresentação. “Tem muita coisa ali que é voltada para o Satanás, para o diabo a quatro. É o que eu acho, minha opinião”, encerrou.

Show de Madonna é o quinto maior da história; recorde é do Brasil

Madonna fez um show nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (4/5), ao reunir cerca de 1,6 milhão de pessoas na praia. A apresentação da Rainha do Pop, que faz parte da Celebration Tour, entrou na lista das maiores performances da história.

A diva empatou com o festival Monster of Rock, realizado em Moscou, na Rússia, em 1991. O top-7 conta com outros quatro shows realizados no mesmo local da Cidade Maravilhosa, a praia de Copacabana. Em 2006, os Rolling Stones receberam 1,5 milhão de pessoas.

Em 1993, Jorge Ben Jor e Tim Maia subiram ao palco no Rio durante o Revéillon e tiveram a companhia de 3 milhões de pessoas. Já o topo da lista conta com um show de Rod Stewart, ocorrido em 1994. Ao menos 4,2 milhões de pessoas foram à Copacabana para o show do artista, de acordo o Guinness, livro dos recordes.

Confira a lista completa:

Rod Stewart, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil (1994) – 4,2 milhões

Jean-Michel Jarre, Moscou, Rússia (1997) – 3,5 milhões

Jorge Ben Jor (1993) – 3 milhões

Jean-Michael Jarre, Paris, França (1990) – 2,5 milhões

Madonna, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil (2024) e Monster of Rock, Moscou, Rússia (1991) – 1,6 milhão

Rolling Stones, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil (2006) – 1,5 milhão