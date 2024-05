FIEAC e SESI/AC enviam doações para ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e o SESI/AC, com apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do SESI Nacional, destinaram nesta quinta-feira, 9 de maio, doações para ajudar as famílias afetadas pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul. A doação inclui 23 toneladas de alimentos, 9 toneladas de material de limpeza, 50 geladeiras, 50 fogões e 254 colchões.

O 1º vice-presidente da FIEAC, João Paulo de Assis, que acompanhou na manhã de hoje a saída do primeiro caminhão de Rio Branco com destino ao Sul do país, destacou que o momento exige solidariedade de toda a sociedade brasileira para amenizar o sofrimento do povo gaúcho.

“Estamos sensibilizados com a tragédia que vive o Rio Grande do Sul, onde mais de 100 pessoas tiveram a vida ceifada, uma destruição total. Acho que o Brasil todo está bastante sensibilizado com tudo isso e o Sistema FIEAC, em conversa com a diretoria, achou por bem fazer essa doação. Rapidamente, conseguimos uma quantidade significativa de donativos e outros produtos. Sabemos que é importantíssimo as doações, com rapidez, para aquelas famílias que perderam tudo”, afirmou João Paulo.

Também acompanharam a saída do primeiro caminhão com doações ao Rio Grande do Sul o diretor da FIEAC, Adalberto José Moreto; o presidente do Sincepav, Reginaldo Pontes; o presidente do Sinear; Antônio Carlos de Araújo; o presidente do SindSorvetes; Francisco Agacis; e o assessor de Relações Institucionais da FIEAC, Mozani Mariano.

Assessoria FIEAC