União entre Estado e Prefeitura de Cruzeiro do Sul fortalece agricultura familiar com melhoria de quase mil quilômetros de ramais

Melhorar a vida das pessoas. Essa meta tem sido um dos principais frutos da parceria entre o governo do Acre e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que nos últimos anos tem transformado a realidade dos quase cem mil cidadãos que habitam a segunda maior cidade do estado.

Ao homem do campo, a união de esforços, que recupera quase mil quilômetros de ramais no município, assegura condições dignas para o escoamento da sua produção de janeiro a janeiro. Sebastião da Silva, que há mais de 40 anos reside no Ramal do Macaxeiral 1, é testemunha de como a iniciativa, além de garantir mobilidade, gera riqueza, transforma sonhos em realidade e impulsiona o crescimento da segunda maior economia do Acre.

“Há muito tempo, a gente buscava apoio. Grande foi a nossa luta e, hoje, ver as máquinas cuidando do nosso ramal nos enche de alegria. Dessas terras, eu retiro o sustento da minha família e realizo nossos sonhos”, relata Sebastião.

Sentado numa cadeira a fabricar uma tarrafa, utensílio muito utilizado na região para a prática da pesca, o produtor Manoel Rodrigues de Souza relata com satisfação as transformações que a presença efetiva do poder público operou no Macaxeiral 1.

“Antes, com a chegada do inverno, andar neste ramal era muito difícil. Atolava os carros. A dificuldade era grande, até mesmo para os moradores andarem, devido à grande quantidade de lama e água empoçada. Com a limpeza do ramal muda, né? A gente consegue andar e vender nossos produtos”, testemunha Manoel.

Além da recuperação de estradas vicinais, o esforço conjunto entrega equipamentos agrícolas; mecaniza o trabalho do homem do campo em mais de 3 mil hectares; distribuiu oito caminhões e 12 barcos; incentiva o Programa de Aquisição de Alimentos (PPA), em que, atualmente, são cadastrados 120 produtores rurais do município, num investimento que soma mais de R$ 2 milhões; além de seguir com a reforma e ampliação do Mercado do Agricultor e com a construção de 350 tanques para a criação de peixes, entre outros benefícios.

“São ações que valorizam a agricultura familiar, pois tanto a gestão municipal quanto o governo do Estado entendem a importância do homem do campo no processo de desenvolvimento de Cruzeiro do Sul. Para que o agricultor realize o trabalho de abastecimento do município, unimos forças, para que nenhum ramal da região fique isolado”, ratificou o prefeito Zequinha Lima.

O apoio do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), executa, além da recuperação, a construção de pontes, a drenagem, o aterro e a locação de bueiros na zona rural de Cruzeiro do Sul. “Trabalhamos para propiciar as condições necessárias para que o agricultor se locomova pelas estradas vicinais com mais segurança, durante os 12 meses do ano. Mesmo no inverno, o Deracre e a prefeitura seguem colaborando com o homem do campo, garantindo-lhe mobilidade, assegurando a venda dos seus produtos, o que garante o sustento de sua família e gera riqueza para Cruzeiro do Sul”, relatou José Mauri Barboza, gerente da Macrorregional II da autarquia, em Cruzeiro do Sul.