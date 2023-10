Conheça os conselheiros eleitos em Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves

Nas duas cidades mais isoladas do Vale do Juruá, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, a eleição para Conselheiro Tutelar foi bem disputada, assim como em Rodrigues Alves. Em Marechal Thaumaturgo, os eleitos, são, na maioria, familiares: Darlice Oliveira, com 870 votos, Carol Bezerra, 719 votos, Andreis Bezerra, 686 votos, José Andreis, 630 e Raimundo Elson, com 541 votos. Em Porto Walter o resultado foi: Marlos Almeida, com 384 votos, Marcleide Firmino 355, Camila Alessandra com 320, Cássio Lima 295 e Raquel Souza com 260 votos. Em Rodrigues Alves, os 5 eleitos são Galber Júnior, com 406, Orleildo Bussons, com 351 votos, Keite Pinho, 347, Arrison 294 e Doverlei com 277 votos.