Ataque com mais de 20 tiros deixa um morto e outro ferido em Rio Branco

Depois de votação concorrida durante o dia, na noite deste domingo, 1°, o resultado das eleições de Conselheiro Tutelar foi divulgado. Em Cruzeiro do Sul os 10 eleitos são: Eliana Teles foi reeleita com 824 votos, Erivalda Menezes, 803 votos, Suiane Oliveira, 662, Ana Leide, 492, Max, 491, Magila Caetano, 488, Cinthia Muniz, 474, Tarcísio Freitas, 467, Alderlis Dantas, 440 votos e Lúcia Sena com 423 votos. Em Mâncio Lima os eleitos são Charlem dos Virgínios com 578 votos, Val do São Domingos com 480 votos, Renan com 456 votos, Ana da Chiquita com 451 votos e Assucena Sena com 427 votos. Em Feijó os Conselheiros Tutelares são: Barretos com 508 votos, Edileia também com 508 votos, Nega 376 ,Kempes, 331 e Bitinha, com 225 votos.