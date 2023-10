Em Cruzeiro do Sul teve fila para a votação de Conselheiro Tutelar

\Em Cruzeiro do Sul, os eleitores fizeram fila para votar nos candidatos a Conselheiro Tutelar, que buscam as 10 vagas do município. A movimentação foi grande nos 10 locais de votação nas zonas urbana e rural. Em Cruzeiro do Sul há dois Conselhos Tutelares, sendo necessários 10 conselheiros, além dos suplentes. A apuração dos votos, tem início as 19 horas no Teatro dos Nauas e o resultado deve ser anunciado até as 21 horas deste domingo. Os eleitos serão empossados no 10 de Janeiro de 2024 para mandatos de 4 anos. O salário de Conselheiro Tutelar em Cruzeiro do Sul é de R$ 2 mil mais R$ 1.500 de gratificação pagos pela prefeitura do município.